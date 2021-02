Due palermitani - P.D di 28 e T.T di 24 anni - sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I giovani sono stati individuati dalle telecamere di videosorveglianza nel corso di un assalto ai danni della Banca Carige di Termini Imerese, avvenuto il 6 ottobre scorso. In quel caso i malviventi avevano portato via circa quattromila euro. A distanza di una settimana, il 13 ottobre, i due hanno agito nell'istituto di Credito Valtellinese di Enna, portando via circa 29mila euro.

Gli accertamenti dei carabinieri di Termini Imerese hanno portato a individuare i due in occasione della prima rapina. Proprio grazie alle telecamere, i carabinieri hanno potuto notare le mascherine e gli indumenti che i giovani avevano abbandonato lungo la fuga. Nel corso della rapina a Enna, i carabinieri hanno riconosciuto il 24enne.

Nei confronti dei due, già noti alle forze dell'ordine, il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese ha emesso un'ordinanza di misura cautelare in carcere. Entrambi si trovano adesso presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli.