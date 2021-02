Serviva, e con una certa urgenza, un intervento per far fronte alle perdite di gestione e l’assemblea dei soci di Palermo Football Club (Hera Hora, controllante di Palermo F.C. per il 99 per cento e Amici Rosanero, soggetto ufficialmente riconosciuto dal Palermo in rappresentanza dell’azionariato popolare, per l’un per cento) ha sortito gli effetti sperati. Confermate le previsioni della vigilia e lo dimostra il contenuto della nota pubblicata sul sito ufficiale della società di viale del Fante che ha comunicato l’esito dell’assemblea. Convocata dall’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e alla quale ha partecipato anche l’ex vicepresidente Tony Di Piazza che a dicembre ha esercitato il diritto di recesso delle quote.

«Il presidente di Palermo F.C. s.p.a Dario Mirri – si legge – rende noto che si è tenuta l’assemblea dei soci che all’unanimità (e dunque con il voto favorevole di Hera Hora srl e dell’Associazione Amici Rosanero) ha deliberato di ricostituire il capitale sociale per assorbire interamente le perdite maturate alla data del 31 dicembre 2020 e, contestualmente, di aumentare fino all’importo di euro 10.734.030,20 completando l’investimento dei complessivi quindici milioni previsti». Abbattimento e ricostituzione/aumento di capitale. In questo modo – specifica il club rosanero – «sono stati realizzati i presupposti per il migliore sviluppo futuro di Palermo F.C. spa».

L’aumento non verrà sottoscritto dall’associazione Amici Rosanero che manterrà, comunque, il peso del 10 per cento in fase di voto in assemblea. «Il presidente di Hera Hora srl – conclude il comunicato – fa sapere, inoltre, che i soci della stessa valuteranno se, una volta adempiuto agli impegni assunti, la stessa risulti ancora funzionale al progetto, che invece potrà andare avanti direttamente con Palermo F.C. semplificando le procedure aziendali».