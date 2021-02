I militari della guardia di finanza di Carin i , in esito ad attività di intelligence economico-finanziaria e in stretta collaborazione con l'Inps , hanno individuato, a Palermo , tre soggetti che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza . I tre hanno omesso di dichiarare vincite al gioco per importi superiori a 20mila euro . Inoltre, uno dei due soggetti è risultato evasore per aver percepito e non dichiarato bonifici superiori a 1 0mila euro dal 2017 al 2019 per attività legate alla ristrutturazione edilizia.

I militari della guardia di finanza di Carini, in esito ad attività di intelligence economico-finanziaria e in stretta collaborazione con l'Inps, hanno individuato, a Palermo, tre soggetti che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. I tre hanno omesso di dichiarare vincite al gioco per importi superiori a 20mila euro. Inoltre, uno dei due soggetti è risultato evasore per aver percepito e non dichiarato bonifici superiori a 10mila euro dal 2017 al 2019 per attività legate alla ristrutturazione edilizia.

I finanzieri hanno denunciato i tre soggetti alla procura e hanno sequestrato preventivamente le tre card per il reddito di cittadinanza. Contestualmente i tre evasori sono stati segnalati all'Inps per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per il recupero delle somme indebitamente percepite, che si aggirano rispettivamente sui 16, 24 e 26mila euro.