Sequestrati 34 chilogrammi di prodotti ittici dalla guardia di finanza di Termini Imerese. Multato un rivenditore che operava su un'area pubblica senza autorizzazione. I militari hanno sequestrato in particolar modo novellame, la cui pesca è vietata. Il pesce è stato dato in beneficenza.

Per l'ambulante invece è scattata la segnalazione all'autorità marittima e all'assessorato per la sanzione pecuniaria. Dai controlli è emerso inoltre che l'uomo percepiva il reddito di cittadinanza da ottobre 2019. Sono state attivate le procedure per il recupero delle somme indebitamente incassate, pari a poco meno di 13mila euro.