Oltre 50 chili di frutta e verdura sono stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo pronto impiego di Palermo a un venditore ambulante. I militari, nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell'abusivismo commerciale hanno sorpreso l'uomo in via Filippo Cordova mentre occupava con diverse cassette di prodotti ortofrutticoli la strada e il marciapiede.

Dagli accertamenti è emerso che era sprovvisto delle autorizzazioni previste dalla legge. Per il venditore ambulante sono scattate le sanzioni e la denuncia per invasione di terreni o edifici. Tutta la merce sequestrata, essendo idonea al consumo, è stata devoluta in beneficenza all'associazione piccole suore missionarie della carità don Orione, casa di accoglienza isola della carità di Palermo.