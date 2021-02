In riferimento al contenzioso Amat-Comune, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, fa presente che «la situazione è stata ed è oggetto di incontri che da tempo hanno esaminato e superato alcune divergenze interpretative».

«Con riferimento invece ad alcuni orientamenti non univoci della Commissione tributaria e Giurisdizione, si è convenuto di procedere, tramite un apposito tavolo da me convocato, al periodico monitoraggio e confronto per porre in essere ogni necessario e consentito intervento dell'amministrazione comunale».

«Siamo impegnati - continua Orlando - a giungere a una soluzione per evitare che il prosieguo del contenzioso possa arrecare danni sia all'amministrazione comunale che all'Amat». La prossima periodica riunione del tavolo di confronto è stata da tempo fissata per il 16 febbraio.