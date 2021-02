I tre punti tornano al Barbera. Il Palermo torna a vincere tra le mura amiche dopo un lungo digiuno e supera il Bisceglie per tre reti a una. I rosanero partono forte, ma dopo sette minuti vengono puniti dalla rete di Rocco , che riceve un lancio lungo e in uno contro uno supera pelagotti

Il vantaggio ospite dura comunque solo altri sette minuti, quando Santana si inventa un cross dalla sinistra che pesca Rauti. Torre per Lucca e 1-1. Il Palermo potrebbe addirittura portarsi avanti pochi minuti dopo, ma ancora Lucca calcia fuori da buona posizione.

Il gol è comunque nell'aria e al 38', ancora un cross di Santana, ancora una volta dalla sinistra, stavolta a capitalizzarlo c'è Luperini, che consente al Palermo di chiudere in vantaggio il primo tempo.

La musica non cambia nella ripresa, con i rosanero a tenere in costante apprensione la retroguardia avversaria. E la difesa del Bisceglie sbaglia dopo soli quattro minuti, con un pallone vagante in area dopo un rimpallo, che viene scaraventato in rete ancora da Lucca per il 3-1 finale.