I feretri tumulati oltre 25 anni fa potranno essere spostati per far posto alle nuove salme. Questo il cuore dell'ordinanza firmata ieri sera a Palermo dal sindaco Leoluca Orlando.

Il provvedimento riguarda il cimitero di Santa Maria dei Rotoli ed è legato alle esigenze dettate dalla pandemia di Covid. Sarà in vigore fino al mese successivo allo stato d'emergenza nazionale che, al momento, dovrebbe scadere il 30 aprile.

«I congiunti verranno avvisati tramite comunicazioni pubblicate all’albo pretorio on line, nel sito istituzionale dell’ente e all'ingresso del cimitero con la specifica di tutti i dati necessari e il giorno in cui avverrà l’operazione», si legge in una nota dell'amministrazione.