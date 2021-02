Grave incidente sull'autostrada A19 Palermo-Catania , dove l'autista di un camion, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato riversando il carico sulla carreggiata in direzione Palermo nel tratto tra Trabia e Termini Imerese.

Grave incidente sull'autostrada A19 Palermo-Catania, dove l'autista di un camion, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato riversando il carico sulla carreggiata in direzione Palermo nel tratto tra Trabia e Termini Imerese.

L'autotrasportatore è in gravi condizioni. L'autostrada in quel tratto è stata chiusa al transito. La circolazione in direzione di Palermo è stata deviata con percorso alternativo lungo la statale 113 e nuova immissione in A19 allo svincolo di Trabia, fino al termine delle operazioni di recupero del mezzo pesante incidentato, con l'ausilio di una gru. Sul posto personale di Anas, del 118 e forze dell'ordine.