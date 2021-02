« È crollata sotto il peso della burocrazia ». Il sindaco di Ventimiglia di Sicilia Antonio Rini riesce a riassumere in appena sette parole cosa c'è dietro quanto accaduto alla chiesa Maiorca nel pomeriggio del 4 febbraio . La volta dell'edificio sacro è crollata, facendo collassare anche parte dei muri. «Si tratta di una chiesa fatiscente e interdetta al pubblico ormai da molto tempo», spiega il primo cittadino a MeridioNews. Mentre si registrava l'accaduto, il caso ha voluto che all'interno del municipio fosse in corso di svolgimento la terza seduta della commissione dei Lavori che si stava occupando delle pratiche per avviare il restauro. La storia del cantiere ha dovuto affrontare diverse vicissitudini in cui si mischiano la lentezza della burocrazia e un giudizio del tribunale amministrativo .

Dopo anni di abbandono e incuria, nel 2013, il Comune ha cominciato le operazioni per riqualificare la chiesa. Cinque anni dopo la partecipazione, in collaborazione con la parrocchia, a un bando regionale dell'assessorato alle Infrastrutture. «Abbiamo redatto un progetto di restauro conservatore - spiega Rini - ma nella graduatoria siamo stati i primi tra i non finanziati». L'esclusione, però, non ha fatto demordere il primo cittadino. Prima un accesso agli atti e poi un ricorso al tribunale amministrativo regionale hanno dato ragione all'amministrazione di Ventimiglia di Sicilia. «Ci hanno riconosciuto un finanziamento da 875mila euro».

Il tempo, però, non si è fermato e ha aggravato la situazione della chiesa con il triste epilogo di giovedì pomeriggio. «Spero che questo spiacevole evento faccia venire fuori la credibilità delle istituzioni per recuperare un luogo di pregio». Sulla questione si è già spesa la soprintendente di Palermo Selima Giuliano. «Quando è avvenuto il crollo - aggiunge Rini - si trovava in zona e si è recata immediatamente a Ventimiglia per constatare il tutto. Inoltre - conclude il sindaco - oggi ho sentito telefonicamente l'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone e mi ha detto che c'è la volontà di recuperare per intero la chiesa».

[Foto: Antonio Rini]