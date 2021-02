Sequestrate 2 79 mascherine dalla guardia di finanza della Compagnia di Bagheria. I dispositivi di protezione, in tessuto non tessuto e stoffa, erano esposti in un negozio di Bolognetta , gestito da cittadina di nazionalità cinese.

La finanza ha appurato che sulla merce non era indicato la non certificazione come dispositivo medico. Nel corso dei controlli, inoltre, sono state trovate diverse mascherine con loghi di noti marchi. In questo caso è scattata la denuncia per contraffazione e ricettazione.