Sequestrato un terreno che era diventato una discarica abusiva a Corleone. A intervenire sono stati i militari della guardia di finanza. Nell'area, di oltre duecento metri quadrati, sono stati trovati diversi rifiuti speciali, tra i quali lastre di eternit, sfabbricidi, pneumatici, plastica e metalli.

Nel complesso si parla di due tonnellate di rifiuti. La guardia di finanza ha segnalato la vicenda al sindaco di Corleone, autorità competente per l'avvio delle operazioni di bonifica. «Non è il primo caso che individuiamo in paesi decentrati rispetto al capoluogo - ha dichiarato il comandante del gruppo di Palermo Alessandro Coscarelli a Radio Fantastica -. I nostri controlli si svolgono giorno e notte. Stavolta l'area era vicino a una strada provinciale. L'amministrazione è già intervenuta per ripulire l'area».