Una donna partoriente e il suo bambino sono morti per complicazioni dovute al parto alla clinica Candela. Candida Giammona, 39 anni, doveva partorire il suo secondo figlio. I familiari hanno presentato un esposto in Procura; la polizia ha sequestrato le cartelle cliniche. Attraverso i documenti, le testimonianze dei parenti e dei sanitari che l'avevano in cura, e l'autopsia sui corpi della donna e del neonato gli inquirenti tenteranno di dare delle risposte alle domande angoscianti dei familiari.