Anziché rimanere incolonnati ad attendere il proprio turno di fronte al posto di blocco della polizia , hanno accelerato sfuggendo agli agenti. Protagonisti due pregiudicati palermitani di 57 e 28 anni . A.A. e G.T., entrambi residenti a Ballarò, si trovavano in viale della Regione Siciliana quando si sono imbattuti nelle forze dell'ordine.

A quel punto hanno deciso di sorpassare le auto in fila e scappare. Nella circostanza lo scooter su cui i due viaggiavano ha rischiato di scontrarsi con un agente. Ne è seguito un inseguimento nel quartiere di Brancaccio, con il passeggero dello scooter che tentava di nascondere la targa con un piede. La fuga si è conclusa in via Germanese, quando i due mezzi si sono scontrati e i pregiudicati sono finiti a terra. Gli agenti hanno chiesto l'intervento del 118.

Dagli accertamenti è emerso che il 28enne si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari. Per entrambi, accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sono stati arrestati a posti ai domiciliari.