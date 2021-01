«Circolano notizie sempre più dettagliate sull'ipotesi di rilancio industriale e occupazionale del polo di Termini Imerese : quali sono le valutazioni del governo regionale? Quali azioni si stanno valutando in merito alle garanzie occupazionali dei lavoratori ex Blutec? Quali progetti o iniziative sono state assunte dal governo regionale in merito all'area industriale di Termini Imerese con preciso riferimento alla destinazione degli investimenti previsti con le quote parte del Programma operativo complementare (Poc) e del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc)?».

Lo chiede il capogruppo del Pd all'Ars, Giuseppe Lupo, che ha presentato una interpellanza rivolta al presidente della Regione e all'assessore per le Attività produttive in merito al progetto di riconversione del polo industriale ex Fiat di Termini Imerese presentato dal consorzio Smart City Group.