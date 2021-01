Cgil e Fiom chiedono alla Regione un incontro urgente sui due bacini galleggianti da 19 mila e 52 mila tonnellate che da decenni si trovano in stato di abbandono dentro i cantieri navali di Palermo. Il segretario generale della Cgil di Palermo Mario Ridulfo e il segretario Fiom Palermo Francesco Foti «le due infrastrutture sono vitali per il futuro del cantiere navale. In queste disastrose condizioni, i due bacini di carenaggio sono solo da ostacolo alle normali attivita' produttive del porto».