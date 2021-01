Una coltivazione indoor di marijuana con 250 piante è stata scoperta dai carabinieri nel corso di un controllo antidroga a Bolognetta , in provincia di Palermo. Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di coltivazione e detenzione di droga ai fini di spaccio: D.S. di 61 anni, D.T. di 50, G.G. di 44 e S.D.A. di 26.

Una coltivazione indoor di marijuana con 250 piante è stata scoperta dai carabinieri nel corso di un controllo antidroga a Bolognetta, in provincia di Palermo. Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di coltivazione e detenzione di droga ai fini di spaccio: D.S. di 61 anni, D.T. di 50, G.G. di 44 e S.D.A. di 26.

I quattro, tutti palermitani, sono stati sorpresi in una villetta all'interno della quale avevano allestito la coltivazione di marijuana. La serra era provvista di fertilizzante, lampade alogene, ventilatori e impianti di condizionamento e aspirazione. Il tutto era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica e per questo i quattro, che si trovano ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà al tribunale di Termini Imerese, dovranno rispondere anche di furto aggravato.