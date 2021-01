La bambina di dieci anni che si era soffocata per una sfida social su TikTok non ce l'ha fatta. La piccola era arrivata nella serata di ieri al pronto soccorso dell'ospedale Di Cristina di Palermo, ma le sue condizioni erano già critiche. I sanitari hanno subito fatto ripartire il suo cuore, fermato per la lunga asfissia che si era procurata con la cintura di un accappatoio, ma gli esami a cui è stata immediatamente sottoposta, tra cui una tac all'encefalo, non avevano disegnato un quadro clinico confortante. La bambina non si è mai risvegliata dallo stato di coma in cui è entrata e la morte cerebrale è stata dichiarata poco dopo le 13 di oggi.