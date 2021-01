La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha emesso un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di due persone, ritenute al vertice della famiglia mafiosa di Bolognetta, appartenente al mandamento di Misilmeri: Carlo Salvatore Sclafani (classe 1974) e Mario Pecoraro (classe 1975). Le indagini dei carabinieri di Misilmeri, nell'ambito dell'operazione denominata Domino, hanno consentito di focalizzare l’attenzione sui due imprenditori che, secondo l'accusa, nel periodo di reggenza di Stefano Polizzi e all’indomani del suo arresto (avvenuto il 4 dicembre del 2018 nell’ambito dell’operazione Cupola 2.0), si sono messi a completa disposizione del capofamiglia e del sodalizio, assumendo un ruolo mafioso centrale nella cittadina di Bolognetta.

I due indagati si sarebbero anche avvantaggiati dei rapporti instaurati nel tempo con il vertice del mandamento di Misilmeri/Belmonte Mezzagno, Salvatore Sciarabba (anche lui arrestato il 4 dicembre del 2018 nell’ambito dell’operazione Cupola 2.0), riuscendo a imporre con metodo mafioso un rigido monopolio sul territorio nel settore delle agenzie funebri e dell’edilizia. Dalle indagini sarebbe inoltre emersa l’infiltrazione della amministrazione comunale che, condizionata nel suo operato, avrebbe affidato loro commesse pubbliche senza seguire i previsti iter amministrativi in violazione del principio di trasparenza e imparzialità.

Nella gestione monopolistica sul territorio delle attività di onoranze funebri, Sclafani e Pecoraro avrebbero minacciato anche un altro imprenditore concorrente. L'uomo sarebbe stato intimidito al fine di limitare l’operatività della propria impresa per non danneggiare quella della società legata agli indagati. Inoltre, i due arrestati si sarebbe attivati, insieme ad altri, per redigere documentazione falsa da produrre alla corte di Appello di Palermo per ottenere la revoca della dichiarazione di fallimento della società I.C. Servizi S.r.l. Poi si sarebbero occupati di ripulire il corrispettivo di tale falsificazione reimpiegando il denaro nelle proprie attività imprenditoriali. Sequestrate le aziende, conti correnti e il patrimonio immobiliare delle società per un valore complessivo di circa quattro milioni di euro.