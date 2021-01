I carabinieri del nucleo investigativo di Monreale hanno dato esecuzione a un decreto del tribunale di confisca di beni per 500 mila euro riconducibili a Salvatore Mulè, 44 anni, di San Cipirello, arrestato nell'aprile del 2013 nell'Operazione Nuovo Mandamento e condannato in via definitiva, nel maggio 2018, a 17 anni per associazione mafiosa e delitti inerenti agli stupefacenti.