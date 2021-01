Un 30enne palermitano è stato arrestato con l'accusa di combustione illecita di rifiuti dai carabinieri di stazione di Palermo San Filippo Neri. I militari lo hanno beccato in una strada del quartiere Zen.

Per lui l'accusa è di avere dato fuoco a più cumuli di rifiuti. In un caso il rogo ha interessato un materasso. Addosso il 30enne aveva l'accendino utilizzato per innescare gli incendi. Dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.