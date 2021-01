Quasi 25 milioni di euro . Questo il valore della gara d'appalto per la realizzazione della settima vasca della discarica di Bellolampo , gestita dalla Rap. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta europea . Per i lavori verranno usati i fondi europei 2014-2020 , mentre i termini per partecipare scadranno l'8 febbraio. A gestire la garà sarà l' Urega di Palermo.

Quasi 25 milioni di euro. Questo il valore della gara d'appalto per la realizzazione della settima vasca della discarica di Bellolampo, gestita dalla Rap. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta europea. Per i lavori verranno usati i fondi europei 2014-2020, mentre i termini per partecipare scadranno l'8 febbraio. A gestire la garà sarà l'Urega di Palermo.

Il progetto prevede in particolare la realizzazione di una vasca in materiali sciolti e impermeabilizzata, completa di opere per la raccolta e il trasferimento del percolato. La settima vasca rientra tra gli interventi previsti dall'ordinanza della Protezione civile nazionale con cui venne dichiarato lo stato d'emergenza in Sicilia.

«Questo è il frutto - dichiara il presidente di Rap Giuseppe Norata - anche dell’attività di pungolo svolta negli ultimi mesi dalla Rap poiché, senza l’attività progettuale della società e senza la nostra azione di stimolo, non si sarebbe venuto a determinare questo risultato. La Rap vigilerà affinché non si accumulino ulteriori ritardi ingiustificati poiché la mancata realizzazione della settima vasca ha determinato notevoli costi straordinari, che non possono essere certamente attribuiti solo ai cittadini palermitani, e situazioni emergenziali nella piattaforma di Bellolampo noti ormai a tutti».

«Da parte nostra - continua il direttore generale Roberto Li Causi - l’azione di razionalizzazione dei costi è già in atto da molti mesi e in Rap stiamo, in via autonoma, attivando percorsi, di concerto con l’amministrazione comunale di Palermo, per recuperare i finanziamenti necessari per gli investimenti impiantistici utili per incrementare le percentuali di raccolta differenziata nella città di Palermo».