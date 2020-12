Nessun pagamento ancora per le prestazioni di novembre per medici e infermieri che lavorano a partita Iva nei drive-in a Palermo e in provincia per la processione dei tamponi rapidi. Alcuni di loro, riferiscono all'Ansa, che le fatture elettroniche trasmesse all'Asp vengono rifiutate dal sistema e che alla richiesta di informazioni la riposta è stata che i pagamenti non sarebbero effettuati per motivi amministrativi.

La retribuzione di questo personale è legata al numero di ore lavorate e di tamponi processati. Si tratta di medici e infermieri impegnati nei drive-in permanenti di aeroporto e Fiera del Mediterraneo e in quelli saltuari allestiti nelle cittadine della provincia.

«C'è stato solo un problema di caricamento dell'elenco nel sistema del personale impegnato nei drive-in, per cui la fattura elettronica, non essendoci il nominativo, veniva rifiutata - dice il commissario per la gestione dell'emergenza Covid nella provincia di Palermo, Renato Costa - Abbiamo già risolto. Il 4 gennaio medici e infermieri riceveranno i pagamenti».