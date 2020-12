E’ divorzio. Tony Di Piazza lascia il Palermo. La conferma del suo parere contrario al bilancio approvato ieri (con perdite pari 1,1 milioni complice il periodo di difficoltà a causa del Covid) in occasione dell’assemblea di Hera Hora (la società che controlla al 99 per cento il sodalizio di viale del Fante) è stata il preludio della decisione da parte dell’imprenditore italo-americano di separarsi dalla famiglia Mirri. La scelta di farsi da parte, facendo leva sul diritto di recesso prevista dallo statuto, sancisce dopo una convivenza durata quasi un anno e mezzo la fine di un rapporto – quello con il presidente Dario Mirri – che negli ultimi mesi si era logorato. Nonostante i tentativi di 'tregua armata' necessari per andare avanti insieme all’insegna del quieto vivere, si sono rivelate insanabili le fratture nate tra le due anime del nuovo Palermo , tra Dario Mirri e l’imprenditore originario di San Giuseppe Jato, una sorta di ambasciatore dei colori rosanero a New York come dimostrano le diverse iniziative (tra cui la nascita del Fan Club Palermo) organizzate per dare al Palermo lustro e visibilità anche in ambito internazionale. Il matrimonio sembrava inizialmente funzionare e viaggiare a gonfie vele ma a partire da questa estate nelle dinamiche relazionali tra Di Piazza e l’azionista di maggioranza si sono formate delle crepe sfociate adesso in un divorzio che inevitabilmente apre nuovi scenari all’interno della compagine societaria disegnando all’orizzonte dei punti interrogativi in merito all’eventuale ingresso di altri soci o alla possibile (in assenza, al momento, di riscontri concreti) acquisizione totale delle quote da parte della famiglia Mirri.

La certezza, allo stato attuale, è che il socio di minoranza (dimessosi a maggio dalla carica di vicepresidente) ha confermato la decisione formalizzata lo scorso 11 dicembre. Una scelta, quella di lasciare le proprie quote, arrivata al culmine di una serie di incomprensioni con Mirri emerse più di una volta ultimamente e visibili attraverso diversi indicatori: la divergenza di vedute a proposito delle modalità di investimento da effettuare per il centro sportivo, le frizioni relative alle mansioni di Paparesta (ex direttore operativo e rappresentante di Di Piazza nel club rosanero) e i segnali di insofferenza dell’imprenditore italo-americano. Per i poteri attribuiti all’amministratore delegato ma dettati anche dalla percezione di essere costantemente escluso dai processi decisionali della società.