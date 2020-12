Il nuovo nemico pare venire da Nord-Ovest. C'è preoccupazione per la nuova variante del Covid-19 scoperta nel Sud-Est dell'Inghilterra e rilevata anche in altri Paesi europei e in Australia. Una variante di cui si sa poco, tranne il fatto che si sta diffondendo rapidamente e che il suo indice di mortalità pare non essere diverso da quello del coronavirus che da febbraio tiene sotto scacco il mondo. Abbastanza tuttavia per far sì che scattassero i blocchi ai voli da e verso il Regno Unito , con tanto di ordinanza del ministero della Salute.

L'ultimo aereo da Londra - almeno fino al 6 gennaio - è atterrato all'aeroprto Falcone e Borsellino alle 20.45 di ieri sera. Si tratta del volo Fr3918 della Ryanair, decollato circa tre ore prima da Stansted con a bordo 140 persone: sei membri dell'equipaggio (due piloti e quattro assistenti di volo) e 134 passeggeri, tra cui due bambini, tutti posti in regime di isolamento fiduciario per 14 giorni.

Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo ha comunicato che «I medici dell’Asp di Palermo e dell’Usmaf (ufficio della sanità aeroportuale, portuale e di frontiera), Polaria, Enac, Gesap e GH Palermo hanno attivato il canale sanitario con ingresso lato Air side, dove i passeggeri sono stati sottoposti a doppio tampone: antigenico e molecolare».

Acquisite anche le liste dei passeggeri, grazie alle quali le autorità sanitarie monitoreranno l'andamento della quarantena forzata delle persone a bordo dell'aereo. Aereo che è ripartito alla volta della capitale britannica attorno alle 22, con a bordo 44 passeggeri.

Intanto l'Asp di Palermo ha messo in piedi un piano ad hoc per fronteggiare l'ennesima emergenza. «Tutti coloro i quali si trovano nel territorio di Palermo e provincia e negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato o transitato nel Regno Unito - dicono da via Turrisi Colonna - sono obbligati a comunicare l’avvenuto ingresso nel territorio al dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Palermo, da contattare al 339.2929135 oppure al 366.3485129. Gli interessati dovranno comunicare con urgenza anche tutti i contatti stretti avuti dal loro ingresso in Italia».