Contro il club presieduto da colui (Pippo Caffo) che produce in Calabria l’Amaro del Capo il pareggio del Palermo sul campo della Vibonese ha un sapore che richiama proprio il nome di questo liquore. E’ amaro il gusto del brodino pre-natalizio che i rosanero hanno preso al Luigi Razza , stadio in cui nella sedicesima giornata del girone C del campionato di serie C è maturato uno 0-0 che sul fronte Palermo sa di occasione sprecata per ciò che la compagine di Boscaglia, in superiorità numerica nell’ultima mezz’ora dell’incontro in virtù dell’espulsione di Statella per somma di ammonizioni, avrebbe potuto fare (vincere) e non ha fatto. Dopo avere ottenuto due punti contro le prime tre della classe la Vibonese riesce a mettere il bastone tra le ruote di un’altra big del torneo. Ma siamo sicuri che il Palermo merita l’etichetta di big? La classifica obiettivamente dice altro.

Una 'grande', innanzitutto, ha numeri diversi da quelli che attualmente fotografano la stagione dei rosa e la sensazione, inoltre, è che una 'grande' in un modo o nell’altro avrebbe vinto un match come quello contro la formazione guidata da Galfano, gara ampiamente alla portata contro un avversario sceso in campo con ordine e organizzazione di gioco ma non di prima fascia. E di un livello non eccelso nonostante l’entusiasmo e la consapevolezza che giocando con la mente libera può dare del filo da torcere a chiunque. In altri termini, se i rosanero vogliono ambire a qualcosa di importante in partite del genere non possono fallire l’appuntamento con i tre punti e invece il Palermo ci è 'riuscito', con la complicità del portiere Marson (l’ex terzo portiere della prima squadra ed ex estremo difensore della Primavera si è superato al 23’ su un colpo di testa di Lucca e ha mostrato reattività anche nel finale con un colpo di reni su una conclusione da fuori area del neo-entrato Rauti, partito inizialmente dalla panchina al pari di Saraniti, altro ex di turno) ma anche di alcuni scarabocchi che continuano a rovinare il disegno con cui lo staff tecnico prepara in settimana le partite.

Le novità tattiche introdotte da Boscaglia, che memore della sconfitta rimediata a Foggia ha voluto dare maggiore compattezza alla squadra proponendo inizialmente un 4-1-4-1 con Odjer diga davanti alla difesa e due centrali in mediana (Broh, protagonista tuttavia di una prova al di sotto della sufficienza e Luperini, lontano parente allo stato attuale del centrocampista brillante ammirato a Trapani) supportati dagli esterni Kanouté e Valente, hanno sortito effetti positivi in termini di equilibrio ma non hanno fatto vibrare le corde di un gruppo che ancora non ha la mentalità necessaria per compiere il salto di qualità. Mentalità: è il termine con cui nominare la cartella all’interno della quale inserire altre virtù come intensità, determinazione, ferocia necessaria per aggredire le partite. Cartella, tuttavia, che ancora non figura sul dekstop di un Palermo che, al netto di alcune occasioni create tra cui un salvataggio sulla linea poco prima del triplice fischio dell’arbitro dopo un tocco di Saraniti, ha avuto un atteggiamento troppo prudente, incompatibile con le esigenze di una squadra che vuole e deve vincere a tutti i costi e che per raggiungere l’obiettivo prefissato raramente stacca il piede dall’acceleratore.