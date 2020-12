I carabinieri della compagnia di Misilmeri, nel corso di un servizio di controllo del territorio e prevenzione hanno arrestato, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, R.G. 24enne, residente ad Acquedolci , in provincia di Messina, già noto alle Forze dell’ordine.

I militari hanno fermato per un controllo di routine il giovane a bordo della sua utilitaria, in piazza Figurella a Villabate, e nel corso della perquisizione hanno rinvenuto due panetti di hashish del peso complessivo di duecento grammi e 830 euro in banconote di vario taglio.

Con l’intervento dei colleghi di Santo Stefano di Camastra, la perquisizione è stata estesa anche nell’abitazione del 24enne, scoprendo ulteriori dodici grammi di droga, oltre a vario materiale per la pesatura e il confezionamento.

L’arrestato, è stato ristretto nelle camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida, davanti al gip di Palermo.

La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e verrà inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale per le operazioni di rito; il danaro è stato versato su un libretto fruttifero in attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica.