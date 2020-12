Il nuovo personaggio del presepe 2020 è l’operatrice sanitaria, simbolo della lotta al Covid, un inno alla vita, quella delle persone guarite, salvate dall’abnegazione e dalla dedizione di tutti gli operatori sanitari. La statuina, realizzata dalla bottega d’arte presepiale napoletana La Scarabattola dei Fratelli Scuotto, è stata consegnata questa mattina da Confartigianato e Coldiretti alla diocesi di Monreale, all’arcivescovo Michele Pennisi.

«Ci auguriamo che il 2021 possa essere un anno di rinascita - ha detto il segretario di Confartigianato Palermo Giovanni Rafti - non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico». Una statuina che rappresenta, dunque, la possibilità di riscatto e un perno per la speranza. «Artigiani della terra e artigiani dell'ingegno, della manualità e del fare per augurare a tutti - ha detto la presidente di Coldiretti Palermo Valentina Dara Guccione - di superare questo momento con grande fede e grande coraggio». Per questo è stato scelto come personaggio del presepe una professione che si è battuta per assicurare la salute di tutti.

«Vogliamo augurare un buon Natale di pace, serenità, speranza e accoglienza a tutti e in modo particolare agli operatori sanitari - ha detto l’arcivescovo Pennisi - Vogliamo stare vicini a queste persone che rischiano la loro vita per salvare la vita degli altri». Infine, l'arcivescovo ha rivolto un pensiero anche «al mondo del lavoro e dell’artigianato che, a causa di questa pandemia, stanno attraversando delle difficoltà».