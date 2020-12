Cinquanta chilogrammi di hashish in un magazzino dell'ospedale dei Bambini. A portarcela un bagherese di 49 anni , dipendente di una ditta che espleta servizi ospedalieri. I poliziotti della sezione Antidroga, sviluppando informazioni su un'auto segnalata per trasporto di stupefacenti, sono giunti all’interno delle mura dell’ospedale.

La vettura, un’Audi, è stata localizzata mentre si trovava parcheggiata su strada, proprio davanti al magazzino del Di Cristina. Il 49enne, sceso dall'auto, è stato visto prelevare una grossa scatola dal cofano e depositarla all’interno. Gli agenti, fingendosi dipendenti ospedalieri, hanno perlustrato l'area, di pertinenza dell'azienda per cui lavora l'uomo, finito poi in manette.

All’interno del magazzino sono stati trovati due scatoloni contenenti quasi 50 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi. Il valore approssimativo della droga sequestrata si aggira sui trecentomila euro. Sono in corso per risalire a provenienza e destinatario dello stupefacente.