Si trova a pochi passi da piazza Politeama ed è stato confiscato a Cosa nostra. Adesso diventerà un punto dove trovare informazioni sulle attività di valorizzazione e fruizione dei beni culturali della Regione Siciliana. L'annuncio dell'inaugurazione, prevista nelle prossime settimane, è stato dato dall'assessorato retto da Alberto Samonà.

«Guardo con molto entusiasmo all’iniziativa - dichiara Samonà - perché penso che trasformare un bene confiscato alla mafia in un luogo di conoscenza e di divulgazione della bellezza sia un importante segnale per la comunità tutta; un modo per affermare la positività della bellezza e della conoscenza come antitesi alla violenza e alla bruttezza della criminalità e della mafia».

L’immobile confiscato, che faceva parte del patrimonio appartenuto ad Antonino Cinà, si trova in piazza Giovanni Amendola, ad angolo con via Paolo Paternostro, ed è costituito da tre ambienti di cui uno soppalcato con tre luci su strada, dove un tempo sorgeva un negozio di ottica.