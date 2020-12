Sono oltre seicento i pezzi di sushi sequestrati dalla guardia di finanza di Termini Imerese nell'ambito dei controlli in materia di sicurezza alimentare. I militari hanno fermato un'auto che viaggiava con confezioni da asporto destinati a clienti della provincia. La merce a bordo è risultata non tracciabile e per questo sequestrata.

Sono oltre seicento i pezzi di sushi sequestrati dalla guardia di finanza di Termini Imerese nell'ambito dei controlli in materia di sicurezza alimentare. I militari hanno fermato un'auto che viaggiava con confezioni da asporto destinati a clienti della provincia. La merce a bordo è risultata non tracciabile e per questo sequestrata.

Inoltre il mezzo usato per il trasporto era sprovvisto delle certificazioni di legge in merito alle norme igienico-sanitarie e in particolar modo per quanto concerne la catena del freddo. L'Asp ha disposto la distruzione del cibo perché non idoneo al consumo umano.