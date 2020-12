La sesta sezione penale della corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla procura generale di Palermo contro la sentenza della corte d'appello del capoluogo, che il 22 luglio 2019 ha confermato l'assoluzione già pronunciata in primo grado dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Palermo nei confronti di Calogero Mannino.

L'assoluzione dell'ex senatore ed ex ministro dalle accuse «per non aver commesso il fatto» dall'accusa di concorso nel reato di minaccia a un corpo politico, nell'ambito del processo stralcio sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, diviene così irrevocabile.