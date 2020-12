Blitz antiabusiviso nella zona di Borgo Vecchio. Le bancarelle sono state controllate dagli agenti della polizia, insieme alla Capitaneria di porto, all'Asp e alla polizia municipale. Tre gli esercizi commerciali risultati sprovvisti di autorizzazioni, la cui merce in vendita, per questo, è stata posta sotto sequestro.

In via Principe di Scordia, due rivendite di pesce sono risultate non avere le autorizzazioni sanitarie e comunali. Un quintale il pesce privo di tracciabilità che è stato sequestrato. Se risulterà idoneo al consumo umano, verrà dato in beneficenza. L'altro sequestro è avvenuto in via Ximenes. Qui un esercizio commerciale esponeva oltre duecento chili di pesci non tracciati. Tutta la merce è stata devoluta in beneficenza.

Nel complesso sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di circa settemila euro.