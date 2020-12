Quattro arresti a Palermo nell'ambito di controlli antidroga. I primi tre sono avvenuti in un'unica operazione condotta dalla polizia in via Salvatore Morso , all'altezza dell'intersizione con via del Vespro. Qui gli agenti hanno notato due persone all'interno di un'auto e una terza persona accovacciata con la portiera aperta, mentre cedeva un involucro in cellophane alle persone a bordo.

Quattro arresti a Palermo nell'ambito di controlli antidroga. I primi tre sono avvenuti in un'unica operazione condotta dalla polizia in via Salvatore Morso, all'altezza dell'intersizione con via del Vespro. Qui gli agenti hanno notato due persone all'interno di un'auto e una terza persona accovacciata con la portiera aperta, mentre cedeva un involucro in cellophane alle persone a bordo.

I tre sono stati identificati: si tratta di D.V., di 25 anni, G.S., di 29 anni, e F.M. di 24 anni. All'interno dell'abitacolo sono stati trovati diversi involucri contenenti marijuana. Nel complesso la droga sequestrata sfiorava il mezzo chilo. Sequestrati anche 595 euro in contanti.

L'altro intervento è avvenuto in piazza della Pace. Qui gli agenti hanno notato due giovani vicini a uno scooter. Durante una perquisizione, all'interno di un pacchetto di sigarette, sono state trovate 30 dosi di cocaina per un totale di sei grammi. Il giovane che ne era in possesso è stato arrestato in flagranza di reato.