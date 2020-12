Si sarebbe accreditato come intermediario finanziario per ottenere denaro da commercianti che si trovavano già in difficoltà economica. È per il reato di truffa che è stato denunciato dalla polizia il 71enne pensionato di Termini Imerese M.E . L'uomo, che da anni non svolgeva più nessuna attività lavorativa, anche in passato aveva già truffato altre persone e risulta infatti gravato da precedenti.

I poliziotti del commissariato di Termini Imerese sono venuti a conoscenza di questa vicenda durante uno dei servizi predisposti per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. È stato un esercente a raccontare che, avendo bisogno di liquidità per la ristrutturazione di un immobile da destinare alla sua attività, in più occasioni, aveva consegnato somme di denaro in contanti - per un totale di alcune migliaia di euro - a un uomo.

Questi, fingendosi intermediario finanziario, gli aveva promesso di fargli conseguire il tanto desiderato finanziamento, ovviamente senza raggiungere alcun esito positivo. Dalle indagini della squadra investigativa è stato individuato il 71enne ed è emerso che, già in passato, aveva avuto lo stesso comportamento anche con altri commercianti del centro termitano. L’uomo, risultato gravato da pregiudizi di polizia per truffa e altri reati, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di truffa.