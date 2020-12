Era stato annunciato ieri, ora è ufficiale, slittano i termini per il pagamento della Tari. «Con la delibera appena approvata dalla Giunta, seguendo lo spirito del deliberato del Consiglio comunale che già aveva spostato da ottobre a dicembre la scadenza, abbiamo appena deciso lo slittamento del termine per la seconda rata della Tari al 31 dicembre, ferma restando la possibilità, per chi volesse e potesse, di pagare prima di tale data quanto necessario a rendere effettiva la riduzione dell'imposta già votata dall'assemblea di Sala delle Lapidi per le utenze non domestiche».

Parole del sindaco Leoluca Orlando, che spiega come «di fronte al perdurare della crisi, ci è sembrato un atto necessario per favorire tutte le famiglie e le imprese danneggiate dall'emergenza. Già in queste ore proseguono i contatti con i ministri Boccia e Provenzano e con la sottosegretaria Castelli, nonché con il Governo regionale, perché si sblocchi tutto».