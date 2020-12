Violenza sessuale e adescamento di minori, nonché divulgazione e detenzione di immagini video di pornografia minorile. Accuse pesantissime per un uomo di 42 anni e la sua convivente di 46 di Termini Imerese, finiti in manette con ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura distrettuale di Palermo dopo l'indagine del Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online della polizia postale.