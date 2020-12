Oltre 90mila ettolitri di vino contraffatto venduti in giro per l'Italia e spacciati per prodotti di qualità legati alla tradizione siciliana. Questa l'accusa rivolta dalla procura di Palermo a Ottavio Lo Cricchio , 56enne di Partinico che in passato è stato accusato di essere stato vicino alla famiglia di Cosa nostra dei Vitale. L'uomo, che ha precedenti anche in materia fiscale, truffa nelle erogazioni pubbliche e violazione della sorveglianza speciale, è ritenuto il dominus di un sistema che tramite l'utilizzo di zucchero solido e acqua modificava vini e mosti .

Oltre 90mila ettolitri di vino contraffatto venduti in giro per l'Italia e spacciati per prodotti di qualità legati alla tradizione siciliana. Questa l'accusa rivolta dalla procura di Palermo a Ottavio Lo Cricchio, 56enne di Partinico che in passato è stato accusato di essere stato vicino alla famiglia di Cosa nostra dei Vitale. L'uomo, che ha precedenti anche in materia fiscale, truffa nelle erogazioni pubbliche e violazione della sorveglianza speciale, è ritenuto il dominus di un sistema che tramite l'utilizzo di zucchero solido e acqua modificava vini e mosti.

Nel corso di una perquisizione dei finanzieri, è stato trovato un laboratorio clandestino che sarebbe stato al servizio dello stabilimento di Lo Cricchio. A operare all'interno un 66enne, anche lui di Partinico. Trovati 250 quintali di zucchero solido e 300 ettolitri di zucchero già disciolto in acqua. Dagli accertamenti è emerso che le imprese di Lo Cricchio - San Domenico Vini, Cantina sociale Terre del Sud, Cantina Primeluci e Lariana Wine Trading - avrebbero messo in atto una serie di artifizi contabili, grazie al coinvolgimento di società cartiere, in modo da fare figurare l'acquisizione di mosi, uve e vini per schermare l'attività illegale. Lo zucchero veniva acquistato in nero da aziende in Campania.

Sono in corso perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di bloccare le partite di prodotto adulterato. Nell'indagine sono coinvolte anche altre persone.