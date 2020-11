Una piazza di spaccio nel quartiere Sperone di Palermo con un locale adibito a deposito di sostanze stupefacenti. È quanto scoperto dagli agenti della polizia che hanno arrestato in flagranza i palermitani C.S. (41 anni), F.G. (31 anni), S.D. (41 anni), S.V. (46 anni) e I.S. (23 anni) per il reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti .

Nel corso di attività infoinvestigative, gli agenti del commissariato di Brancaccio hanno predisposto, su più giorni, servizi di osservazione del territorio in abiti civili, su auto civetta nei pressi di alcuni box in via Mariano Campo. Durante i controlli i poliziotti hanno notato e sono riusciti a documentare la presenza dei cinque uomini che, alternandosi, avrebbero ceduto dosi di sostanze stupefacenti. Le modalità erano sempre uguali: gli acquirenti arrivati in auto si sarebbero avvicinati ai pusher e, dopo avere scambiato brevi battute, avrebbero ricevuto piccoli involucri in cambio di somme di denaro e si sarebbero poi allontanati.

L’attività di indagine ha permesso di accertare anche alcuni accorgimenti messi a punto dagli spacciatori per individuare l’eventuale presenza delle forze dell’ordine ed eludere i controlli. Mentre due di loro si sarebbero dedicati all'attività di spaccio, gli altri si sarebbero occupati sia di vigilare un locale poco distante sulla stessa via adibito a deposito di stupefacente, sia a fare da vedetta durante lo spaccio. I poliziotti, dopo avere raccolto numerosi elementi anche fermando i clienti con droga, hanno bloccato e arrestato i pusher.

Dalle perquisizioni effettuate in alcuni locali di via Mariano Campo, gli agenti insieme alle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno rinvenuto 51 dosi di crack e denaro di vario taglio per un totale di 445 euro. Tutto è stato sottoposto a sequestro. I clienti fermati sono stati segnalati all'autorità amministrativa come assuntori di sostanze stupefacenti. Gli arrestati, in attesa della convalida, sono stati portati nella casa circondariale Lorusso di Pagliarelli.