Schiamazzi provenienti dall'interno di un bar in viale Europa a Villafrati con la saracinesca abbassata. È stato questo a insospettire i carabinieri che stavano passando davanti all'esercizio commerciale nell'ambito dei servizi svolti per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 . Dalla saracinesca scorrevole chiusa, i militari hanno notato un bagliore , segno inequivocabile che all'interno del locale si stava svolgendo un’ attività non autorizzata .

Schiamazzi provenienti dall'interno di un bar in viale Europa a Villafrati con la saracinesca abbassata. È stato questo a insospettire i carabinieri che stavano passando davanti all'esercizio commerciale nell'ambito dei servizi svolti per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19. Dalla saracinesca scorrevole chiusa, i militari hanno notato un bagliore, segno inequivocabile che all'interno del locale si stava svolgendo un’attività non autorizzata.

Nel corso del controllo, è stata accertata la presenza del proprietario e di altre quattro persone intente a consumare cibi e bevande. All’attività commerciale, che non ha rispettato l'orario di chiusura, è stata elevata la sanzione della chiusura per cinque giorni. Il gestore e gli avventori sono stati sanzionati per un importo complessivo pari a 2000 euro.