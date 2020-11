Sequestro di droga in via Agesia di Siracusa . In un appartamento semi-abbandonato gli agenti del commissariato Mondello e San Lorenzo hanno trovato due involucri con otto panetti di sostanza stupefacente.

All'interno c'era hashish per il peso complessivo di ottocento grammi. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per raccogliere ulteriori elementi utili sui proprietari dello stupefacente e per stabilire se quell’appartamento abbandonato sia stato utilizzato come area di stoccaggio per grossi quantitativi di droga.