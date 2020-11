Prosegue in città e provincia la campagna attiva per la ricerca del coronavirus dell’Asp di Palermo, impegnata anche nello screening effettuato direttamente nelle scuole. Sono 918 i tamponi effettuati ieri in modalità Drive In alla Fiera del Mediterraneo con 56 positivi, sottoposti nella stessa sede al molecolare, come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva. Dal 30 ottobre a oggi i medici dell’Asp di Palermo, in collaborazione con l’esercito, hanno effettuato 27.766 tamponi e riscontrato 2.107 positivi.