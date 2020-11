Un muro di una casa abbandonata è crollato la scorsa notte in via Pecoraro, nella zona di via Sciuti, a Palermo. Sei auto che erano parcheggiate in strada sono state danneggiate .

Per tutta la notte i vigili del fuoco del comando provinciale hanno lavorato per rimuovere le macerie e liberare la strada. I residenti hanno sentito un forte boato e hanno subito allertato i soccorsi. Al momento, non risultano persone ferite.