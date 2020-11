Piove da ieri notte in provincia di Palermo , dove la protezione civile ha diramato l' allerta arancione . La forte pioggia ha provato allagamenti e disagi in alcune zone della città. Gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, in particolare, segnalano allagamenti lungo la zona di viale Regione Siciliana . L'asse che collega l'autostrada Palermo Catania alla Palermo-Mazara del Vallo è stata chiusa alle 6 di questa mattina da corso Calatafimi a via Belgio per alcuni allagamenti nei sottopassi .

Un'auto si è ribaltata dopo avere preso in pieno un tombino che era stato aperto per fare defluire l'acqua che aveva allagato la strada in via Roccazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in salvo l'automobilista facendolo uscire dalla macchina e affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Già anche durante la notte i pompieri sono stati impegnati a liberare diverse auto impantanate.

L'acqua caduta in modo copioso ha reso impossibile il transito in alcune strade. Al momento restano chiusi il sottopasso di viale Lazio, dove la Rap sta cercando di fare defluire l'acqua, e quello di via Belgio, per proteggere il lavoro degli operai ed evitare che qualche automobilista possa creare pericolo ai lavoratori. È stata chiusa al traffico anche via Imera e allagamenti si registrano pure a Mondello, nella zona degli ospedali Civico e Policlinico, nei pressi dello svincolo dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo per Tommaso Natale e nei pressi di Carini. Traffico rallentato anche nella zona industriale di Palermo e nel sottopassaggio Guarnaschelli. Anche il traffico ferroviario con l'aeroporto ha subito qualche ritardo, solo verso le 9.40 i treni hanno ripreso a circolare regolarmente.