C'è voglia di normalità dopo una pandemia che sta togliendo molto a tutti i settori. In attesa di tempi migliori il museo archeologico Antonio Salinas si prepara a riabbracciare i visitatori in una veste migliorata e più performante. Inizieranno infatti a breve i lavori per la realizzazione delle opere di allestimento e l'innovazione tecnologica del patrimonio custodito all'interno della struttura di piazza Olivlla.