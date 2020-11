Leoluca Orlando torna sul tema delle scuole e della sicurezza durante la pandemia di Covid-19. Il sindaco ha ricordato ancora una volta l'esigenza di un adeguato piano di screening della popolazione scolastica da attuare da parte della Asp di Palermo, la cui piena e preannunciata efficacia è stata posta a motivazione dalla sospensione del provvedimento di chiusura delle scuole cittadine.

«Torno a chiedere con forza, in spirito di collaborazione istituzionale e per evitare allarmismi - dichiara - che il Comune di Palermo abbia un quadro di dati chiaro e completo della situazione in città, sia nel mondo della scuola dell'obbligo, sia più in generale con riferimento alla tenuta del sistema sanitario e ospedaliero dedicato al Covid e ordinario e della medicina territoriale, di fronte all’aumento dei contagi e dei ricoveri».

«Il Comune ha fatto tutto quanto è nelle sue competenze e anche oltre - conclude -per facilitare l’attività di screening nelle scuole e attendiamo quindi dalle autorità sanitarie di avere informazioni chiare circa un piano di intervento realistico e tempestivo o di ogni altro provvedimento necessario per la tutela della salute dei cittadini”.