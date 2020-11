Sequestrate 843 mascherine generiche a Termini Imerese , in provincia di Palermo. A portare a termine l'operazione sono stati i militari della guardia di finanza . Le mascherine, che non erano presidio medico, si trovavano esposte per la vendita in un negozio gestito da un cittadino bengalese.

Realizzate in tessuto non tessuto e in stoffa, le mascherine erano prive dei dati relativi al produttore e al distributore. In alcuni casi i prodotti non avevano neanche i requisiti generali di sicurezza. Su alcune confezioni non era neanche specificato il fatto che non fossero dispositivi di protezione individuale.