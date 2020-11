Una donna di 39 anni si è scagliata con un coltello da cucina contro le due figlie di sei e otto anni . L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Palermo in un appartamento di un condominio in zona Calatafimi all'altezza di Villa Tasca . La più piccola delle bambine è rimasta illesa, mentre la sorella maggiore ha riportato delle lievi ferite da taglio al collo e al volto . Trasportata all' ospedale Di Cristina dei Bambini , le sue condizioni non sono gravi.

Una donna di 39 anni si è scagliata con un coltello da cucina contro le due figlie di sei e otto anni. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Palermo in un appartamento di un condominio in zona Calatafimi all'altezza di Villa Tasca. La più piccola delle bambine è rimasta illesa, mentre la sorella maggiore ha riportato delle lievi ferite da taglio al collo e al volto. Trasportata all'ospedale Di Cristina dei Bambini, le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto, chiamati dai vicini di casa che hanno sentito le urla, sono intervenuti i carabinieri del gruppo radiomobile e del comando provinciale. A loro la donna ha esternato la volontà di suicidarsi e ha paventato atti autolesionistici. Stando a quanto ricostruito finora dai militari, si sarebbe trattato di un gesto dovuto all'esasperazione della donna in seguito all'ennesima lite con l'ex marito.

Non si tratta di un contesto degradato e anche la scena, stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, non sarebbe stata particolarmente cruenta. A carico della donna, inoltre, non risultano precedenti episodi di violenza nei confronti delle figlie che, comunque, adesso, sono state affidate ad altri parenti.

Portata in caserma, la madre ha raccontato quanto avvenuto. I militari hanno ascoltato anche le testimonianze di alcuni familiari e di vicini di casa e condomini. Per la donna, la procura della Repubblica sta procedendo in stato di libertà per il reato di lesioni.