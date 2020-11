Stretta contro lo spaccio nell'hinterland palermitano. Nella notte sette persone sono finite in manette: quattro in carcere e tre agli arresti domiciliari, con l'accusa a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti.