La decisione era già nell'aria ma, adesso, è ufficiale . Da lunedì a Palermo tutte le scuole dell'obbligo rimarranno chiuse . Ad annunciare la scelta è stato il sindaco del capoluogo Leoluca Orlando . Già nelle scorse ore, il primo cittadino aveva chiesto di ricevere numeri precisi per valutare lo stato delle strutture ospedaliere della città e la tenuta del sistema sanitario a livello regionale. Sui tavoli di Palazzo delle aquile, però, non sarebbe arrivato nulla, motivo per cui Orlando parla chiaramente di « una possibile ricaduta gravissima sulle condizioni di sicurezza dei cittadini ». Altro aspetto da cui non si può prescindere è l'aumento dei contagi. Con i 395 infetti registrati nelle ultime 24 ore la provincia di Palermo raggiunge quota 10795 persone positive al Covid-19 ed è la prima di tutta l'Isola .

«È una decisione presa con sofferenza perché sono conscio che la didattica a distanza, per quanto possa essere svolta con professionalità e passione - spiega Orlando in un comunicato stampa - non può garantire quel rapporto umano fra docenti e studenti e quel rapporto di socialità fra i giovani che sono parte integrante del processo di apprendimento».

Oggi in città, dopo la firma dell'ordinanza di ieri, sono anche scattate le nuove misure restrittive contro il coronavirus. Nello specifico è vietato, a partire dalle 16, stazionare nelle vie del centro cittadino. La misura è in vigore fino alle 22, quando su tutto il territorio nazionale entra in vigore il divieto di effettuare spostamenti. Quest'ultima ordinanza comunale è valida fino al 3 dicembre.